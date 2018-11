Hellas, Corriere di Verona: "Dopo la terza sconfitta occorre uno scatto"

© foto di Ospite

Non è un bel momento per l'Hellas di Fabio Grosso. Il Corriere di Verona, nella sua prima pagina, riserva spazio alla formazione scaligera titolando: "Dopo la terza sconfitta occorre uno scatto". L'Hellas domani sfida la Cremonese e deve dimenticare in fretta il ko contro l'Ascoli: l'1-0 dei bianconeri ha significato il terzo stop in campionato per la formazione veronese.