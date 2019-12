© foto di Pierpaolo Matrone

L'Hellas Verona ha disputato fin qui una buona stagione, ma dal mercato invernale qualcosina potrà arrivare. Per ora, però, non sembra pensarci più di tanto la dirigenza scaligera, visti i buoni risultati ottenuti. E il Corriere di Verona si concentra proprio sulle possibili trattative in prima pagina: "Hellas, il mercato non decolla. Dimarco nel mirino".