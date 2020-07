Hellas, Corriere di Verona: "L’amaro a cena, poi la firma di Juric"

"L’amaro a cena, poi la firma di Juric". Questo il titolo in taglio basso sulla prima pagina del Corriere di Verona in merito al rinnovo di Juric: "Il patto dell’amaro è stato suggellato martedì sera. Una cena insieme, la firma sul nuovo contratto, un digestivo per brindare. Si è chiusa così quella che era ormai diventata una telenovela, con Ivan Juric attore protagonista. La permanenza dell’uomo di Spalato alla guida dell’Hellas per la prossima stagione e, di più, l’okay a un accordo che scadrà nel 2023 è l’esito che tutta Verona aspettava. C’è voluto del tempo per arrivarci, sebbene l’intesa fosse già raggiunta a luglio".