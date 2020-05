Hellas, Corriere di Verona: "Pazzini apre gli allenamenti: prime sgambate a gruppetti"

"Pazzini apre gli allenamenti: prime sgambate a gruppetti". Questo il titolo in taglio alto sulla prima pagina del Corriere di Verona in edicola stamani: "A gruppi di cinque i giocatori divisi uno per uno sui campi: corsa, stretching e via a casa. Il tempo è sempre quello sospeso, dettato dal coronavirus, ma c’è, nel giorno in cui si rivedono i giocatori del Verona al centro sportivo di Peschiera del Garda, la percezione che una nuova normalità (o, se vogliamo, una normalità plausibile) non sia più così tanto lontana".