© foto di Pierpaolo Matrone

"Hellas ko, rabbia per i tifosi lasciati fuori in tempo". E' questo il titolo che Il Corriere di Verona propone in prima pagina per quanto riguarda lo sport. Il Napoli castiga l'Hellas con due gol e i quasi 600 veronesi al seguito dei gialloblù protestano perché fatti entrare al San Paolo con 45 minuti di ritardo.