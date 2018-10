Hellas, Corriere Verona: "Grosso vuole difesa bunker e attacco concreto"

© foto di Giacomo Morini

"Difesa bunker, attacco concreto. Così Grosso vuole il suo Hellas". Questo il titolo del Corriere di Verona nelle proprie pagine sportive in merito alla formazione scaligera, sconfitta dalla Salernitana per 1-0 nell'ultimo match di Serie B. Il tecnico gialloblù, in vista della partita di venerdì con il Lecce in anticipo al Bentegodi, mira a dare al Verona un volto magari meno bello ma di sicuro più cinico: la pratica viene prima dell’estetica.