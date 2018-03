Hellas, il Corriere di Verona: “La soluzione per inserire Cerci”

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Prove tecniche per un attacco possibile. Fabio Pecchia ragiona sul trio formato da Bruno Petkovic, Ryder Matos e Alessio Cerci. Non per virare sul 4-3-3, messo nel cassetto da molti mesi. L’Hellas che ha scelto il 4-4-2 può comunque variare, ora che Cerci è tornato dalla lunga assenza per infortunio, spiega il Corriere di Verona. Con lui aumentano le soluzioni offensive. Già, perché Cerci ha le caratteristiche per muoversi in diverse situazioni di gioco. Da finto nove, da ala, se necessario anche da suggeritore alle spalle delle punte: le scelte sono numerose, e tutte di valore.