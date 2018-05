Hellas, il Corriere di Verona: “San Siro con vista sulla B”

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

I titoli di coda hanno già iniziato a scorrere da tempo: «Ci sono ancora tre partite, affrontiamole con coraggio», dice, però, Fabio Pecchia. A San Siro, con il Milan, l’Hellas potrebbe retrocedere non soltanto per le evidenti ragioni virtuali, ma anche sulla base della matematica. Per rinviare il verdetto c’è bisogno di una vittoria. Qualsiasi altro risultato si tradurrà nella certezza della B, riporta Il Corriere di Verona.