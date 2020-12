Hellas, la vittoria all'Olimpico mancava da 36 anni. Corriere di Verona: "Da sogno"

Un vero e proprio capolavoro di Ivan Juric, come scrive l'edizione odierna del Corriere di Verona: l'Hellas Verona batte la Lazio in trasferta e la scavalca in classifica. "Hellas da sogno, affondata la Lazio", titola il quotidiano che ricorda come l'impresa gialloblù all'Olimpico mancava addirittura da 36 anni.