© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Matteo Pessina ha commentato a Hellas Verona Channel il successo degli scaligeri contro il Lecce: "Abbiamo giocato come sappiam fare e si è visto. Li abbiamo messi subito sotto, a parte gli ultimi minuti del primo tempo. Poi dopo l'espulsione la partita è andata in discesa ma l'abbiamo indirizzata noi. Sono contento del mio terzo gol stagionale, spero di aiutare la squadra anche in altre occasioni. Cooperativa del gol? Valorizza il lavoro del mister che riesce a dare la giusta importanza a tutti e far arrivare tutti in zona offensiva. Tutti devono arrivare con la convinzione di far gol. Obiettivo? Noi continuiamo a guardare quanti punti di vantaggio abbiamo sulla terzultima e non quanti ne abbiamo dalla sesta, che non sappiamo neanche chi sia. L'obiettivo di inizio anno è sempre quello, non lo abbiamo mai cancellato. E dobbiamo continuare così, ad essere umili".