"Nicola sfida Juric con Faber: 'Vogliamo essere vento'". Il Secolo XIX, oltre che alla Sampdoria, dedica come di consueto spazio tra le sue pagine sportive di oggi anche al Genoa. Partendo dalla citazione di Fabrizio De André fatta ieri in conferenza stampa dal tecnico del 'Grifone', proprio nel 21° anniversario della sua morte, per caricare al meglio i rossoblù contro l'Hellas Verona dell'ex avvelenato Ivan Juric: fischio d'inizio al Bentegodi, stasera alle 18.