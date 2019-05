© foto di Pierpaolo

Grazie ad un super-Di Carmine l'Hellas Verona batte il Foggia e conquista un posto nei play-off. Se ne parla anche in prima pagina su L'Arena: "L'Hellas conquista i play off. Resiste il sogno della Serie A", è il titolo che si legge. Gli scaligeri hanno vinto in rimonta, pescando così lo Spezia nel primo spareggio.