Hellas Verona, L'Arena: "Fermato al Bentegodi. Ora serve l'impresa"

© foto di Ospite

"Hellas fermato al Bentegodi. Ora serve l'impresa a Pescara". Questo il titolo in prima pagine de L'Arena sull'Hellas Verona fermato sullo 0-0 dal Pescara nella semifinale di andata dei play off di Serie B: "La qualificazione per la finale in vita del ritorno in programma all'Adriatico domenica è in bilico. Al Verona a questo punto servirà un'impresa per poter andare alla finale e giocarsi la promozione in Serie A".

Sul Chievo Verona - "Il Chievo licenzia Romairone. Pellissier studia da ds". Spazio anche all'altra squadra di Verona retrocessa in Serie B. Si parla di rivoluzione con Sergio Pellissier che ha dato l'addio al calcio giocato e si appresta a diventare dirigente del suo Chievo.