© foto di Ivan Cardia

"Allarme all'Alvalade". È questo il titolo che A Bola sceglie per la propria edizione odierna, con particolare attenzione alla situazione dello Sporting Lisbona: il club biancoverde, spiega il quotidiano portoghese, rischia di non avere fondi sufficienti a coprire le spese del mese di aprile. Servono 41 milioni fino a giugno, la stessa dirigenza dei Leoes avrebbe ammesso le proprie difficoltà in tema di liquidità.