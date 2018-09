A Bola celebra la vittoria del Portogallo sull'Italia: "Ali per volare"

© foto di Lazzerini

A Bola di questa mattina celebra la vittoria del Portogallo sull'Italia titolando in prima pagina: "Ali per volare". La Nazionale lusitana vince nella Nations League e dimostra che può essere efficace anche senza Ronaldo. E' un risultato storico: i portoghesi infatti non battevano gli azzurri in una gara ufficiale da 61 anni.