AS e la panchina del Real Madrid: "Conte rimane in sospeso"

AS di questa mattina apre in prima pagina con la situazione della panchina del Real Madrid dedicando ampio spazio al possibile successore di Solari, tecnico ad interim: "Conte resta in sospeso". L'irruzione di Sergio Ramos dopo la sconfitta contro il Barcellona, con lo spogliatoio che chiede un tecnico che non rivoluzioni la squadra, ha bloccato la firma dell'allenatore che adesso ha più di un dubbio sulla possbile firma con i Blancos.