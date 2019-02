"Vinicius juega, Suarez mata". Vinicius gioca, Suarez ammazza: è questo il titolo scelto da as per analizzare il 3-0 del Barcellona (con doppietta di Luis Suarez) in casa del Real Madrid. "Il Barça - scrive il quotidiano madrileno - ha tirato due volte in porta e ha segnato tre gol". Da evidenziare le proteste del real per due rigori non concessi.