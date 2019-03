© foto di Pietro Lazzerini

Il settimanale Bergamo Post, in edicola questa mattina, apre in prima pagina con una domanda destinata a fare discutere: "Ma perché la polizia ha picchiato i tifosi?". Al ritorno dei tifosi dell'Atalanta dopo la partita contro la Fiorentina in Coppa Italia, "inspiegabile agguato" ai pullman. Immagini e video "scioccanti" e che "smentiscono la versione della Questura". Interrogazione dell'Onorevole Belotti. La Curva si espone con un comunicato: "Vogliamo la verità".