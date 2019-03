Bergamo Post titola: "Polizia, mille versioni per non dire la verità"

© foto di Pietro Lazzerini

Il settimanale Bergamo Post in edicola da oggi, in prima pagina torna con forza sui fatti post Fiorentina-Atalanta titolando: "Polizia, mille versioni per non dire la verità". Video, foto e parole degli autisti smentiscono i racconti delle autorità. Le imbarazzanti ricostruzioni della questura di Firenze sul pestaggio dei tifosi. Tutti a ribadire stima per le forze dell'ordine, ma questo episodio è un abuso.