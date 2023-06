Big Rom sceglie Milano. La Gazzetta: "L'avviso di Lukaku: voglio solo l'Inter. Scontro col Chelsea"

Romelu Lukaku vuole rimanere a Milano. Il belga ha deciso quello che sarà il suo futuro, come ribadito dall'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. Il quotidiano però analizza anche quali saranno le difficoltà per il rinnovo del prestito o per un trasferimento a titolo definitivo: "Scontro col Chelsea", si legge in taglio basso. Dopo gli impegni con la nazionale il giocatore parlerà col club londinese, l'obiettivo è quello di ottenere uno sconto per quanto riguarda l'eventuale trattativa. Tutto però dipenderà dalla volontà dei Blues.