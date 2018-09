Bild e le polemiche sulla fascia: "La pazzia dei capitani in Italia"

© foto di Federico De Luca

La polemica intorno alla fascia da capitano unica varata dal regolamento della Lega per il campionato in corso e osteggiata da club come la Fiorentina che ha deciso di infrangerla pur di far indossare quella personalizzata in memoria di Davide Astori a capitan Pezzella è arrivata anche in Germania. Il quotidiano tedesco Bild dedica un'intera pagina a proposito di questo 'caso' titolando: "La pazzia dei capitani in Italia". Il giornale sportivo più importante della Germania poi spiega il motivo della 'pazzia': "La Lega minaccia sanzioni ai club se dovessero far indossare la fascia sbagliata al proprio capitano".