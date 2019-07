Brescia Oggi e le parole di Ghirardi: "Balo? Non c'entro niente"

© foto di Giulio Falciai

"Balo? Non c'entro niente". Questo il titolo in prima pagina, in taglio alto, dell'edizione odierna del Brescia Oggi e le parole di Ghirardi. Quest'ultimo, infatti, ha dichiarato che l'arrivo a Brescia di Mario Balotelli sarebbe ben gradito ma che lui, in questa operazione, non c'entra niente.