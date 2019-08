Bresciaoggi: "Al Brescia arriva Zmrhal talento dello Slavia"

© foto di Alessio Del Lungo

"Al Brescia arriva Zmrhal talento dello Slavia". Questo il titolo in prima pagina di Bresciaoggi questa mattina su Le Rondinelle. Il centrocampista nella sua ultima stagione in Repubblica Ceca ha giocato, in totale, 38 volte in stagione trovando in sei occasioni la rete. I presupposti promettono bene, ma la Serie A è un campionato molto difficile e competitivo.