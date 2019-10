Bresciaoggi: "Arriva l'Inter, Corini in bilico"

© foto di Mattia Verdorale

"Arriva l'Inter, Corini in bilico". E' questo il titolo con cui si apre l'odierna edizione di Bresciaoggi in edicola stamani. Stasera il Brescia affronta l'Inter con l'allenatore delle Rondinelle che è sempre più a rischio esonero. Cellino ha già pronto il sostituto, individuato in Cesare Prandelli.