"Balotelli: il caso è grosso". Si apre così l'edizione odierna di Bresciaoggi questa mattina in edicola. L'attaccante delle Rondinelle rischia di diventare un caso con il nuovo allenatore Fabio Grosso che nella partita con il Torino l'ha sostituito a metà primo tempo. Intanto il Brescia si gode Tonali e Cistana: per la prima volta due giocatori italiani del Brescia vengono convocati in Nazionale.