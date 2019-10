Bresciaoggi, Balotelli: "Pia, amore mio il primo gol lo dedico a te"

© foto di Mattia Verdorale

"Pia, amore mio il primo gol lo dedico a te". Queste le parole di Mario Balotelli dopo il gol al San Paolo contro il Napoli che però non è bastato al suo Brescia per evitare la sconfitta. Si apre così l'edizione odierna di Bresciaoggi con le parole dell'attaccante italian tornato al gol in Serie A: "Al San Paolo Brescia sconfitto ma a testa alta: perde 2-1 con il Napoli dopo aver chiuso il primo tempo sotto di due reti (Mertens, Manolas). Nella ripresa, dopo una rete annullata dal Var a Tonali, accorcia Balotelli al suo primo gol con la Leonessa. Dedicato alla figlia Pia che l'ha accompagnato all'ingresso in campo: "Un sogno che si avvera, amore mio" - queste le parole dell'attaccante per la gioia di aver segnato sotto gli occhi della figlia.