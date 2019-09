Bresciaoggi: "Cellino arrabbiato, Corini è sotto esame"

© foto di Alessio Del Lungo

Bresciaoggi in edicola questa mattina dedica in taglio basso, nella sua prima pagina, uno spazio a Le Rondinelle con il titolo seguente: "La batosta con il Bologna fa arrabbiare Cellino: Corini sotto esame". La prossima sfida sabato alle ore 15:00 in trasferta contro l'Udinese può diventare già decisiva per il tecnico.