Bresciaoggi: "Duello Balotelli-Belotti con vista Nazionale"

© foto di Alessio Del Lungo

"Duello Balotelli-Belotti con vista Nazionale". Questo il titolo che dedica alla sfida tra Le Rondinelle ed il Torino il quotidiano Bresciaoggi questa mattina in edicola riservandogli uno spazio nel taglio alto della sua prima pagina. Momento difficile anche per i granata che hanno assoluto bisogno di una vittoria per risollevare la propria classifica.