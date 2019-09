© foto di Alessio Del Lungo

Bresciaoggi in edicola questa mattina dedica nella sua prima pagina un importante spazio alle parole del presidente de Le Rondinelle Massimo Cellino: "Lunedì stadio pronto". Via libera per la sfida in casa con il Bologna dopo l'incontro con prefetto e questore. Tonali dall'Under 21 all'Italia di Mancini: domenica sfiderà la Finlandia di Joronen.