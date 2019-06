"Ndoj e Donnarumma via". Questo il titolo in prima pagina, in taglio basso, dell'edizione odierna di Bresciaoggi. Il procuratore Mario Giuffredi, scrive il quotidiano, avrebbe parlato del futuro di qualche giocatore del club di Cellino: "Ndoj, Donnarumma e Martella lascieranno il Brescia".