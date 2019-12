© foto di Alessio Del Lungo

"Grosso ciao. Torna Corini". Questo il titolo di apertura di Bresciaoggi in edicola questa mattina sul tecnico della squadra lombarda. Ribaltone in panchina nel Brescia: dietrofront del presidente Cellino dopo il disastro nel derby (3-0 per l'Atalanta al Rigamonti). Per l'ex campione del mondo 2006 solamente 3 gare disputate con 3 pesanti sconfitte maturare.