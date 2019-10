Bresciaoggi, Guerini: "Lunedì la mia partita del cuore"

© foto di Alessio Del Lungo

Spazio anche per le parole di Vincenzo Guerini, doppio ex della sfida tra Le Rondinelle e la Fiorentina, nel taglio laterale della prima pagina di Bresciaoggi di questa mattina con il titolo seguente: "La partita del cuore". L'ex centrocampista è infatti rimasto infatti affezionato in maniera particolare ad entrambe le piazze per motivi differenti.