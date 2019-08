© foto di Mattia Verdorale

"ImpresA BresciA". Titola così in prima pagina il quotidiano "Bresciaoggi" sulla vittoria al debutto stagionale in Serie A per le Rondinelle: "Debutto vincente a Cagliari: Donnarumma gol, applausi a Cellino". Vittoria sofferta ed importante del Brescia di Corini alla Sardegna Arena contro i sardi. Decide un gol di Alfredo Donnarumma dal dischetto".