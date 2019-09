Bresciaoggi: "L'Italia vince. Tonali in panchina: debutto rinviato"

© foto di Alessio Del Lungo

Nel taglio basso della prima pagina di Bresciaoggi in edicola c'è spazio per Le Rondinelle con il seguente titolo: "La Nazionale vince in Finlandia. Tonali in panchina: debutto rinviato". Il giovane centrocampista del Brescia è rimasto anche ieri sera per tutti i novanta minuti al fianco di Roberto Mancini che ha preferito non utilizzarlo.