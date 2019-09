© foto di Alessio Del Lungo

Nel taglio alto di Bresciaoggi questa mattina in edicola c'è spazio per le parole di Roberto Mancini, allenatore dell'Italia, su Mario Balotelli: "Spero sia il suo anno". L'attuale ct lo conosce molto bene avendolo già avuto sia all'Inter che al Manchester City e chissà se lo chiamerà in futuro in caso di ottime prestazioni in Serie A.