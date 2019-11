© foto di Alessio Del Lungo

Bresciaoggi in edicola questa mattina dedica uno spazio nel taglio alto della sua prima pagina alla squadra locale con le parole del cantante Omar Pedrini: "Se perde male Grosso se ne vada". La sfida con l'Atalanta non sarà certamente delle più semplici ma il campionde del mondo del 2006 non è riuscito ad entrare, per il momento, nel cuore dei tifosi.