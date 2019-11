© foto di Pierpaolo Matrone

Per Eugenio Corini la sfida di oggi a Verona sarà un vero e proprio derby. Impossibile che non sia così contro l'Hellas, dopo una vita passata al ChievoVerona prima da calciatore e poi anche da allenatore. Il quotidiano Bresciaoggi in prima pagina si sofferma anche sul calcio e il taglio basso titola: "Brescia a Verona. Derby che conta per la classifica e per Corini".