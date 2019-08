Bresciaoggi su Le Rondinelle: "Coppa Italia: Brescia in esilio"

© foto di Alessio Del Lungo

Nella parte centrale della prima pagina di Bresciaoggi c'è spazio anche per Le Rondinelle con il titolo seguente: "Coppa Italia: Brescia in esilio". Lo stadio è un cantiere e la squadra di Corini, malgrado il calendario, dovrà cominciare in trasferta anche qui a meno che non si trovi una soluzione alternativa con Mantova che si candida tra Monza e Cesena.