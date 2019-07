Bresciaoggi su Le Rondinelle: "Il primo test e il terzo acquisto"

© foto di Alessio Del Lungo

Bresciaoggi in edicola questa mattina dedica uno spazio alla squadra di Eugenio Corini nel taglio alto della sua prima pagina con il titolo seguente: "Il primo test e il terzo acquisto". Nella giornata di ieri brillante esordio dei lombardi che hanno battuto per ben 8-1 la rappresentativa della Valle Camonica. Intanto colpo a sorpresa del presidente Cellino: preso il difensore Jhon Chancellor, nazionale venezuelano che ha ben fatto in Coppa America.