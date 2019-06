© foto di Alessio Del Lungo

Bresciaoggi in edicola questa mattina dedica spazio in taglio alto al gioiello delle Rondinelle, Tonali, con il seguente titolo: "Il centrocampista nel mirino della Juventus di Sarri". Con il nuovo tecnico ex Chelsea i bianconeri cambieranno il proprio stile di gioco ed ecco che il classe 2000 può fare al caso suo: iniziata la trattativa.