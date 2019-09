© foto di Alessio Del Lungo

"Finalmente!". Questo il titolo utilizzato nel centro della prima pagina di Bresciaoggi in edicola questa mattina. Balotelli debutta in amichevole con Le Rondinelle senza segnare, ma la vittoria a Mantova arriva comunque per 5-1 grazie al gol di Semprini e alle doppiette di Morosini e Tremolada. Buon test in vista della ripresa del campionato.