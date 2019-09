© foto di Mattia Verdorale

"Che spreco!". Titola così in prima pagina il quotidiano Bresciaoggi sulla sconfitta subita in rimonta da parte del Brescia contro il Bologna: "Il Brescia in vantaggio di due reti, resta in dieci: contro i rossoblù da 3-1 a 3-4". Debutto amaro per Le Rondinelle davanti al proprio pubblico al Rigamonti.