BresciaOggi sulla storia di Tonali: "La nascita di un prodigio"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

"La nascita di un prodigio". Così titola in prima pagina in taglio alto l'edizione odierna di BresciaOggi sulla storia di Tonali. il quotidiano, infatti, ripercorre tutte le tappe della storia del giocatore classe 2000 dei proprietà del Brescia raccontando tutto come se fosse la nascita di un vero e proprio prodigio.