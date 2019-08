© foto di WilMan

L'edizione del lunedì di Bresciaoggi si apre con la foto di Mario Balotelli. E non potrebbe essere altrimenti, visto il grande colpo in attacco delle Rondinelle, reso noto proprio mentre la squadra perdeva in Coppa Italia: "Balotelli c'è. La Coppa No. Ufficializzato l'attaccante. Sconfitta a Perugia: eliminazione", la titolazione scelta dal quotidiano lombardo.