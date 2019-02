© foto di Marco Frattino

Il quotidiano Bresciaoggi scrive della situazione dello stadio Rigamonti, titolando in prima pagina: "Provate con i Lego". Titolo probabilmente ironico, quello del giornale in edicola, mentre lunedì è fissato un incontro tra il presidente Cellino e l'amministrazione comunale per fare il punto sull'impianto e per pianificare il futuro.