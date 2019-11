"Tonali è già padrone dell'Italia che vince". Così titola in prima pagina, in taglio alto, l'edizione odierna di Bresciaoggi a proposito del talento cristallino Sandro Tonali. Il classe 2000, infatti, ieri sera contro la Bosnia ha esordito per la prima volta dal primo minuto, mostrando una tecnica e un'autorevolezza importanti.