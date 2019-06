BresciaOggi: "Tonali ora lo vuole anche il PSG"

Nel taglio alto della prima pagina di BresciaOggi, l'edizione odierna del quotidiano parla anche di calcio. Il gioiellino del Brescia Sandro Tonali è infatti appetito da tante squadre, non solo dalle big italiane ma anche europee. Alla corsa per il centrocampista si è iscritto anche il PSG, come confermato dal titolo dell'articolo: "Tonali ora lo vuole anche il PSG". Il centrocampista piace a Leonardo, che proverà a strapparlo alle Rondinelle, anche se non sarà facile visto che Cellino chiede tanti soldi.