CdS: "Bari via ai derby. Saranno decisivi per Cornacchini"

© foto di Andrea Rosito

"Bari via ai derby. Saranno decisivi per Cornacchini": acque agitate, come è noto, in casa Bari, con la panchina di mister Giovanni Cornacchini che non appare poi così salda. Come conferma anche il Corriere dello Sport: "Il presidente biancorosso ha blindato il tecnico ma adesso serve un colpo d'ala".