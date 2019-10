"La Vibonese esagera: fa la manita e per il Catania ora è notte fonda": il Corriere dello Sport guarda al Catania, e al pesante 5-0 subito per mano della Vibonese. Che potrebbe creare non poco scompiglio tra gli etnei: "I calabresi padroni del campo puniscono Camplone che rischia l’esonero: deciderà il match col Bisceglie".