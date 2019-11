© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

“Stavolta non basta Antenucci. Il Bari raggiunto dal Teramo al 91’”, questa l’apertura del Corriere dello Sport, che guarda a una delle big di Serie C. Proseguendo poi, su Bari-Teramo: “Fortunoso il pari della squadra di Tedino che però ci crede sino in fondo. I pugliesi a -10 dalla vetta”.